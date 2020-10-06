«Динамо» орендувало Белуце
«Динамо» орендувало хавбека «Брайтона» Тудора Белуце. Угода розрахована до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт «Динамо».
Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс говорив, що розраховують підписати футболіста з правом викупу. Також була інформація, що «Динамо» орендує 21-річного футболіста безкоштовно.
Белуце гратиме під номером 6. Основна позиція гравця – опорний півзахисник, також здатний зіграти центрального захисника.
Тransfermarkt оцінює футболіста в 3,6 мільйона євро. Контракт з англійським клубом розрахований до літа 2022 року.
За основний склад «Брайтона» потенційний новачок київського клубу провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в «Ден Хааг» (4 матчі). Також виступав у складі «Вііторул» (2 голи і 1 ассист в 62 зустрічах).
Починав кар'єру в академії Георге Хаджі. Крім того, провів 7 матчів за збірну Румунії.
Фото: Getty Images