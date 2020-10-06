«Динамо» орендувало Белуце

Румунський півзахисник перейшов до кінця сезону.

«Динамо» орендувало хавбека «Брайтона» Тудора Белуце. Угода розрахована до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс говорив, що розраховують підписати футболіста з правом викупу. Також була інформація, що «Динамо» орендує 21-річного футболіста безкоштовно.

Белуце гратиме під номером 6. Основна позиція гравця – опорний півзахисник, також здатний зіграти центрального захисника.

Тransfermarkt оцінює футболіста в 3,6 мільйона євро. Контракт з англійським клубом розрахований до літа 2022 року.

За основний склад «Брайтона» потенційний новачок київського клубу провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в «Ден Хааг» (4 матчі). Також виступав у складі «Вііторул» (2 голи і 1 ассист в 62 зустрічах).

Починав кар'єру в академії Георге Хаджі. Крім того, провів 7 матчів за збірну Румунії.

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