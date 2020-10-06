Франція – Україна: тест на клас

Команда Андрія Шевченка зіграє проти чемпіонів світу на тлі великих кадрових втрат.

5 жовтня національна збірна України з футболу вирушила у Париж на товариський матч з чинними чемпіонами світу – збірною Франції, який відбудеться 7 жовтня. Після двох стартових турів у Лізі націй, наша команда йде на другій сходинці, напевно, найсильнішої групи в Лізі А. В свою чергу французи також другі в своїй групі, але мають дві перемоги в двох матчах.

Перед поєдинками з Німеччиною та матчем-відповіддю з іспанцями, які пройдуть 10 та 13 жовтня на НСК «Олімпійський», нашій збірній необхідно було зіграти товариський матч з сильним суперником, але на фоні поточних проблем зі складом, команда Дідьє Дешама виглядає фактично непереможною. Про це свідчать також прогнози аналітиків Parimatch, які оцінюють шанси на перемогу французів у майже 79%.

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Матч з Іспанією став першим з березня 2019 року, де нашим футболістам не вдалось забити бодай один м’яч, тому шанс відзначитись у воротах французів оцінюється майже в 47%, що досить непогано. Приблизно така ж вірогідність того, що глядачі побачать більше двох забитих м’ячів за гру. Також слід звернути увагу на можливість перемоги нашої збірної в одному з таймів, яка оцінюється в 21%, але цілком ймовірна з огляду на статус матчу.

Такі прогнози викликані неймовірними проблемами зі складом нашої команди. В збірну не поїхало одразу дев’ять гравців донецького «Шахтаря», через позитивні тести на коронавірус у Тараса Степаненка та Андрія П’ятова. Команда Луїша Каштру пішла на самоізоляцію, тому Шевченко довикликав в збірну Юрія Паньківа та Володимира Шепєлєва.

Окрім «гірників» не допоможуть збірній Олександр Зінченко, Віталій Буяльський та Олександр Тимчик. Натомість, ця гра – чудова нагода відчути себе частиною головної команди країни для її новачків – Іллі Забарного, Юхима Коноплі та Олександра Зубкова, які мають шанс зіграти проти справжніх зірок світового футболу.

Французи у непоганій формі підійшли до цього товариського матчу. І хоча гра проти Швеції у першому турі Лізі націй не вразила шанувальників «гальських півнів», але завдяки єдиному голу Кіліана Мбаппе, французи здобули важливу перемогу. Вже у другому матчі вболівальники побачили повтор фінального матчу чемпіонату світу 2018 року, де Франція перемогла збірну Хорватії із рахунком 4:2.

Найцікавіше те, що підопічні Дідьє Дешама в обох цих поєдинках менше володіли м’ячем за суперника, але обидва рази клас гравців давався взнаки, що давало переможний результат. На французів очікує непроста гра з Португалією 11 жовтня, тому головний тренер дасть змогу проявити себе основним гравцям, але вочевидь по перерві на полі з’являться футболісти ротації та новачки збірної Франції.

На нашу збірну теж очікує непростий матч, але з точки зору досвіду, особливо для певних гравців, важко переоцінити товариський поєдинок проти чинних чемпіонів світу.

Фото: сайт УАФ