Костюк зачохлила ракетку у парному чвертьфіналі "Ролан Гаррос"

18-річна киянка Марта Костюк у дуеті з білорускою Олександрою Саснович зупинилися на чвертьфінальній стадії парних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Українсько-білоруський тандем у четвертому раунді не зумів пройти діючих чемпіонок "Ролан Гаррос" угорку Тімею Бабош та Крістіну Младенович із Франції - 1:6, 5:7, передає Укрінформ.

Суперниці провели на паризькому корті 1 годину 28 хвилин.

У півфіналі Бабош та Младенович зустрінуться з переможницями матчу між відповідно 9-ю та 4-ю сіяними парами Софія Кенін/Бетані Маттек-Сендс (США) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія).

Для Марти Костюк три перемоги у попередніх раундах стали дебютними на "дорослих" турнірах Grand Slam.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції складає 19 млн 694 тис 806 дол.

Фото: j48tennis.net.