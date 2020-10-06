Українка Лопатецька зупинилася у 2 раунді юніорського "Ролан Гаррос"

17-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька не зуміла у вівторок вийти до 3-го кола юніорських змаганнь Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У своему другому поєдинку Дар'я у трьох сетах поступилася Оксані Селехметьєвій з Росії. яка посіяна під 8-м номером - 6:3, 3:6, 3:6, передає Укрінформ. Юніорки провели на корті 2 години 13 хвилин. Читайте також: Ястремська зіграє в основній сітці турніру WTA в Остраві Нагадаємо, у стартовому матчі українка обіграла представницю Чехії Бренду Фругвіртову - 6:1, 7:6 (7:3). Фото: ftu.org.ua.