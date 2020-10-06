У «Шахтаря» найгірший старт в УПЛ за 12 років

Після 5 турів команда Луїша Каштру посідає лише 4-е місце.

«Шахтар» показав найгірший старт в чемпіонаті України з сезону-2008/09, повідомляє ua.tribuna.com.

Тоді команда після 5 турів набрала 6 очок, перемігши в одному матчі, зігравши тричі внічию і раз поступившись. Різниця м'ячів - 6:5. Донеччани йшли на 6-му місці.

У сезоні 2020/21 «гірники» набрали 9 очок після 5 турів. «Шахтар» жодного разу не програв, здобувши дві перемоги і три нічиї. Різниця м'ячів складає 10:6. Зараз команда посідає 4-е місце.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня тренери, футболісти та персонал «Шахтаря» здали позапланові тести на коронавірус.