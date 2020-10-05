Наставник "Олімпіка" - кращий тренер 5 туру чемпіонату України

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу підвело підсумки 5-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Як повідомляє сайт об'єднання, кращим тренером став головний наставник донецького "Олімпіка" Ігор Климовський, передає Укрінформ.

"Підопічні Климовського завдали поразки "Олександрії". Футболісти "Олімпіка" зуміли переграти суперників, проявивши у грі проти сильного опонента хорошу реалізацію, яскраву атакувальну спрямованість та вміння згуртуватися", - зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що "Олімпік" не міг перемогти "Олександрію" від квітня 2018 року, програвши половину з шести матчів.

Фото: uafc.org.ua.