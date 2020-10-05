Матчі Суперкубка України з волейболу пройдуть 24 жовтня

Поєдинки Суперкубка України з волейболу сезону серед чоловіків та жінок вібудуться 24 жовтня у Городку Хмельницької області.

У чоловічому Суперкубку-2020 команда "Барком-Кажаны" (Львів) зіграє з клубом "Житичі" (Житомир). Гра розпочнеться о 15.00, повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

У жінок трофей розіграють "Прометей" з Кам'янського та южненський "Хімік". Початок матчу - о 12.00.

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Додамо, що минулого року у чоловіків володарями Суперкубка України став клуб "Барком-Кажани", а у жінок - волейболістки "Хіміка". Матчі проходили у Черкасах.

Фото: fvu.in.ua.