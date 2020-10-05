У Києві провели відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку

Shakhtar Social спільно з Parimatch Foundation провели тренування для дітей з особливостями розвитку на майданчику “Гімназії А +”. Захід проходив у межах соціальних проєктів “Так, я можу” і “Давай, грай!”.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Parimatch Foundation.

Тренування відбулось 3 жовтня у Києві. Напередодні матчу проти “Десни”, подію відвідав захисник ФК "Шахтар", гравець національної збірної України Сергій Кривцов.

Захисник “Шахтаря” провів тренування з футболу для дітей, вручив подарунки, сфотографувався з усіма охочими й роздав автографи.

“Я як батько трьох дітей, дуже радий таким заходам. Бачити справжні, непідробні емоції, щастя в очах дітей — це дорого обходиться. Хлопці, які займаються з дітьми щодня, роблять велику справу. Я вважаю, що таких заходів має бути більше. Це великий плюс для керівництва "Шахтаря", що вони не закривають очі, а навпаки допомагають людям” - прокоментував тренування Сергій Кривцов.

“Заняття для дітей з ментальними та фізичними порушеннями проходять у Києві, Львові, Харкові та Полтаві. Незважаючи на карантинні обмеження, групи продовжують роботу з урахуванням усіх вимог Міністерства охорони здоров'я України. Загалом, у кожному місті працює 120 дітей.

"Дуже рада, що сьогодні нам вдалося провести це відкрите тренування. Ми побачили, що такий інструмент, як спорт працює. На початку наших тренувань діти часто розбігалися, шукали допомоги у батьків, а зараз ми бачимо сильну єдину футбольну команду. Саме тому до кінця року ми плануємо стартувати з цією програмою ще в трьох містах України. Наша програма допомагає дітям розвиватися і соціалізуватися" - зазначила Президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Наступне відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку відбудеться у листопаді.

У межах ініціативи вже понад 3500 хлопчиків і дівчаток отримали можливість постійно займатися футболом. Охочі приєднатися до тренувань в інклюзивних групах можуть звернутися в Shakhtar Social за електронною адресою letsplay@shakhtar.com

Фото: Parimatch Foundation