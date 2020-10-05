Яремчук може сьогодні піти з «Гента»

Український нападник наполягає на трансфері вже два місяці.

Форвард «Гента» Роман Яремчук сподівається змінити клуб в останній день трансферного вікна в Бельгії - 5 жовтня, повідомляє voetbalbelgie.be.

«Власник і керівництво клубу повинні розуміти, що мої амбіції вище цього. Я наполягаю на трансфер вже два місяці.

У такій ситуації ти очікуєш, що клуб прислухається до своїх гравців. Але я не отримую відповіді. Я в футбольному клубі, а не в тюрмі», - сказав Яремчук.

24-річний перейшов в «Гент» з «Динамо» за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста в 9,5 мільйона євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року.

На рахунку нападника 41 гол і 11 передач в 117 матчах за «Гент», в тому числі 3 забиті м'ячі і 1 результативний пас в 8 зустрічах поточного сезону.

Як повідомляв Укрінформ, інтерес до Яремчука виявляли італійські клуби, зокрема «Болонья» і «Рома».

Фото: facebook.com/kaagent