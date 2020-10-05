"Маямі" скоротив відставання у фінальній серії НБА з "Лейкерс"

На "АдвентХелс Арені" в Орландо відбувся третій матч фінальної серії плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

"Маямі Хіт" взяв гору над "Лос-Анджелес Лейкерс" з рахунком 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24), повідомляє Укрінфоорм.

Найрезультативнішим у складі "Майамі" став Джиммі Батлер (40 очок + 11 підбирань + 13 передач), у "Лейкерс" - Леброн Джеймс (25 очок + 10 підбирань + 8 передач).

"Майамі" скоротив перевагу "Лейкерс" до однієї перемоги - 1:2.

Четвертий матч серії до чотирьох перемог відбудеться через два дні - в ніч з вівторка на середу.

Фото: latimes.com.