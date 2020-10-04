"Динамо" і "Зоря" обмінялися голами на "Олімпійському"

Футболісти київського "Динамо" і луганської "Зорі" не виявили переможця у поєдинку п'ятого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч "Динамо" - "Зоря" на столичному НСК "Олімпійський" завершився внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили хавбек киян Беньямін Вербич, який відзначився на 75-й хвилині, та півзахисник "Зорі" Владислав Кочергін (65).

На неділю, 4 жовтня, також запланований поєдинок між ковалівським "Колосом" та "Маріуполем".

Результати інших поєдинків:

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2

голи: Олександр Назаренко (14-та хвилина), Сергій Булеца (90+5) - Владислав Кулач (42), Ібрагім Кане (66).

"Рух" - "Львів" - 0:0.

"Інгулець" - "Минай" - 1:1

Голи: Ніка Сичинава (33, з пенальті) - Анатолій Нурієв (9, з пенальті).

"Олімпік" (Донецьк) - "Олександрія" - 3:2

голи: Шахаб Зейхеді (8), Владислав Бабогло (25 - автогол), Іван Зотко (44, з пенальті) - Артем Сітало (61), Дмитро Гречишкін (90+2, з пенальті).

"Десна" (Чернігів) - "Шахтар" (Донецьк) - 2:2.

голи: Андрій Мостовий (17), Андрій Тотовицький (26) - Віктор Коваленко (4), Дентіньйо (79).

Турнірне становище: "Динамо" - 11 очок (після 5-ти ігор), "Ворскла" - 11 очок (5), "Шахтар" - 9 (5), "Десна" - 9 (5), "Олімпік" - 9 (5), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (5), "Зоря" - 5 (5), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (4), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).

Фото: ФК "Динамо" (Київі).