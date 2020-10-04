Дубль Яремчука приніс перемогу «Генту» над «Беерсхотом»

Перші голи українського нападника цього сезону в чемпіонаті Бельгії.

В матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» обіграв вдома «Беерсхот» 5:1, повідомляє Укрінформ.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук забив два м’ячі на 12-й і 15-й хвилині і дав початок розгрому «Беерсхота». Це перші голи Яремчука в актуальному чемпіонаті. Усього він забив за «Гент» 3 м’ячі у 8 матчах цього сезону.

«Гент» переміг 5:1. Решту м’ячів у господарів забивали Депуатр (двічі) і Саймос. Яремчука на 78-й хвилині замінив Кляйндінст. Український захисник «Гента» Ігор Пластун зіграв весь матч.

Після 8-и турів «Гент» набрав 9 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 11-е місце.

Фото: facebook.com/kaagent