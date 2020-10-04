Богдан Бутко знову гратиме за польський «Лех»

Колишній захисник збірної України вже грав за клуб з Познані.

Захисник «Шахтаря» Богдан Бутко на правах оренди продовжить кар'єру в «Леху», повідомляє сайт польського клуба.

Угода з 29-річним українцем розрахована до кінця 2020 року. Гравець приєднається до команди на початку наступного тижня.

Футболіст вже грав за польський клуб у другій половині сезону-2019/20, теж на правах оренди. Віддав 1 гольову передачу в 12 матчах.

«Лех» в цьому сезоні зіграє в групі ЛЄ. В чемпіонаті Польщі «Лех» набрав 5 очок після 4 турів і посідає 9-е місце. У складі клубу з Познані грають ще два українських захисника – Володимир Костевич і Василь Кравець.

Фото: lechpoznan.pl