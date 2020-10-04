Співробітники "Ювентуса" захворіли на коронавірус

В ході чергової хвилі примусових тестів на один з респіраторних вірусів (коронавірус), проведених в італійському футбольному клубі "Ювентус" (Турин), дві з цих проб дали позитивний результат.

Як повідомляє офіційний сайт "Ювентуса", мова йде про двох штатних співробітників клубу - вони не є ні гравцями, ні членами технічного або медичного персоналу команди, передає Укрінформ.

Нагадаємо, що саме матчем з "Ювентусом" київське "Динамо" розпочне свій виступ у квартеті G групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. Цей поєдинок відбудеться 20 жовтня в Києві.

Сьогодні ж "Ювентус" проведе домашній поєдинок чемпіонату Італії з "Наполі".

Додамо, що напередодні цієї зустрічі позитивні тести на коронавірус здали півзахисники неаполітанців Ельїф Елмас і Петр Зелінські.

Фото: Dynamo.kiev.ua.