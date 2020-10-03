"Дніпро" та "Хімік" вийшли у фінал кубка України з баскетболу
Укрінформ
У суботу в Південному визначилися два кращі клуби "Фіналу чотирьох" Кубка України з баскетболу.
У півфінальний поєдинках "Одеса" обіграла "Дніпро", а южненський "Хімік" в овертаймі переміг столичний "Київ-Баскет", передає Укрінформ.
Результат поєдинку "Одеса" - "Дніпро" - 67:76 (13:22, 14:16, 24:18, 16:20), матч "Хімік" - "Київ-Баскет" приніс результат 76:68 (13:9 , 15:16, 18:15, 13:19 17:9).
Таким чином, 4 жовтня трофей розиграють миж собою "Дніпро" та "Хімік".
Фото: ФБУ.