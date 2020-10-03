Українка Козлова завершила виступи у парній сітці "Ролан Гаррос"

Українсько-польська тенісна пара Катерина Козлова/Магда Лінетт зазнала у суботу поразки у матчі другого кола змагань пар Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

Катерина і Магда поступилися 16-м номерам посіву Корі Гауфф і Кетрін Макнеллі зі США - 0:6, 6:3, 2:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 30 хвилин.

Як повідомлялося, до другого кола "Ролан Гвррос" у п'ятницю вийшов українсько-білоруський дует Марта Костюк/Олександра Сосновіч, який обіграв бельгійку Кірстен Фліпкенс та росіянку Анастасію Павлюченкову - 6:3, 4:6, 6:2.

У третьому раунді (1/8 фінала) суперницями українсько-білоруської пари будуть Габріела Дабровські (Канада) та Олена Остапенко (Латвія), які посіяні під 5-м номером.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції-2020 становить 19 млн 694 тис 806 дол.

Фото: j48tennis.net.