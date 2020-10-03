"Ворскла" упустила перемогу у Дніпрі в чемпіонаті УПЛ

Футболісти полтавської "Ворскли" не змогли втримати в гостях перемогу над "Дніпром-1" у стартовій грі п'ятого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Результат зустрічі - 2:2. М'ячі на "Дніпро-Арені" у господарів на 14-й хвилині забив Олександр Назаренко та Сергій Булеца (90+5); у полтавців відзначилися Владислав Кулач (42) та Ібрагім Кане (66), передає Укрінформ.

Вилучення: Андрій Цуріков ("Дніпро-1", 74), Олександр Скляр ("Ворскла", 81), Кане ("Ворскла", 90+4).

У перший ігровий день також зустрінуться львівський "Рух" і ФК "Львів" (початок о 17.00; покаже телеканал "Футбол 2"), "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області та закарпатський "Минай" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 4 жовтня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з луганською "Зорею" (17.00; "2+2"), ковалівського "Колоса" з "Маріуполем" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Ворскла" - 11 очок (після 5-ти ігор), "Динамо" - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Олімпік" - 6 (4), "Зоря" - 4 (4), "Інгулець" - 3 (4), "Минай" - 3 (3), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 1 (4), "Львів" - 0 (3).

Фото: football.ua.