Бокс: Берінчик побував у тренувальному таборі Усика

Чемпіон WBO International у легкій вазі українець Денис Берінчик відвідав тренувальний табор свого друга і співвітчизника суперважковаговика Олександра Усика.

Про це боксер повідомив в Instagram, опублікувавши фотографії, на одній з яких - україський боксер-аматор Цотне Рогава, який допомагає Усику готуватися до поєдинку з британцем Дереком Чісорою, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, поєдинок Усика з Чісорою у суперважкій вазі пройде 31 жовтня на "О2 Арені" у Лондоні.

Берінчик вийде в ринг раніше. 8 жовтня проведе четвертий захист поясц у бою з румуном Віорелом Сіміоном.

Фото: instagram.com/berinchyk.