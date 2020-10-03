Батько Ф'юрі: Ставлю Усика вище за Джошуа, але йому буде важко з Ентоні

Батько чинного чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі - Джон Ф'юрі, вважає, що колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик за боксерськими навичками перевершує володаря титулів WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

Разом з тим, за словами Джона Ф'юрі, українцю, попри його багатий боксерський арсенал, не варто зустрічатися із Джошуа, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Ф'юрі-старший переконаний, що для Усика це протистояння завершиться достроковою поразкою.

"Якщо Усик зустрінеться із Джошуа, він потрапить у нокаут. Він не може протистояти Джошуа через габарити. Для цього треба бути великим хлопцем. Але я ставлю Усика вище зв "Ей Джея" з огляду на його чудові навички. Знаєте, Мохаммед Алі теж був приблизно його розмірів, і він багато чого зумів досягти", - заявив Джон Ф'юрі.

Фото: klitschko-brothers.com.