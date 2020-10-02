Стала відома наступна суперниця Світоліної на "Ролан Гаррос"

Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна розіграє з француженкою Каролін Гарсією путівку до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), який триває у Парижі.

У третьому колі змагань 45-та "ракетка" світу Гарсія обіграла посіяну під 16-м номером бельгійку Елізу Мертенс - 6:1, 4:6, 7:5, передає Укрінформ. Матч тривав 2 години 20 хвилин. Як повідомлялося, Світоліна у матчі за вихід до четвертого кола турніру перемогла росіянку Катерину Александрову (6:4, 7:5). Читайте також: Світоліна обіграла Александрову з Росії у третьому колі "Ролан Гаррос" Кращі досягнення Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції - чвертьфінали у 2015 та 2017 роках. Нагадаємо, що 2010 року Еліна виграла юніорський "Ролан Гаррос" в одиночному розряді. На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).