Стала відома наступна суперниця Світоліної на "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна розіграє з француженкою Каролін Гарсією путівку до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), який триває у Парижі.
У третьому колі змагань 45-та "ракетка" світу Гарсія обіграла посіяну під 16-м номером бельгійку Елізу Мертенс - 6:1, 4:6, 7:5, передає Укрінформ.
Матч тривав 2 години 20 хвилин.
Як повідомлялося, Світоліна у матчі за вихід до четвертого кола турніру перемогла росіянку Катерину Александрову (6:4, 7:5).
Кращі досягнення Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції - чвертьфінали у 2015 та 2017 роках.
Нагадаємо, що 2010 року Еліна виграла юніорський "Ролан Гаррос" в одиночному розряді.
На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).