Марта Костюк виграла другий матч парної сітки "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") у парному розряді.

2 жовтня 18-річна киянка разом з Олександрою Соснович з Білорусі у трьох сетах здолала бельгійку Кірстен Фліпкенс та росіянку Анастасію Павлюченкову - 6:3, 4:6, 6:2, передає Укрінформ.

Зустріч у на паризькому корті тривала 2 години 8 хвилин. Наприкінці третього сету поєдинок надовго перервали через дощ.

Раніше, у четвер, Марта та Олександра перемогли сильний сіяний дует Луція Градецька (Чехія)/Андрія Клепач (Словенія) - 6:4, 6:2.

У третьому раунді (1/8 фіналу) суперницями українсько-білоруської пари будуть Габріела Дабровські (Канада) и Олена Остапенко (Латвія), які посіяні під 5-м номером.

Як повідомляв Укрінформ, у середу перше коло парної сітки "Ролан Гаррос" успішно подолав українсько-польський тандем Катерина Козлова/Магда Лінетт, який здобув перемогу над француженками Амандін Есс та Армоні Тан - 6:0, 7:6 (7:2). У суботу Катерина та Магда зіграють проти американок Корі Гофф і Кеті Макнеллі.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпионату Франції-2020 складає 19 млн 694 тис 806 дол.

Фото: wtatennis.com.