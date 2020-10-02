Ромелу Лукаку став кращим футболістом Ліги Європи сезону-2019/2020
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 2 жовтня назвав кращого гравця Ліги Європи сезону-2019/2020.
Ним став бельгійський форвард італійського "Інтера" Ромелу Лукаку, повідомляє пресслужба УЄФА.
Лукаку набрав 9 очок (7 голів, 2 результативні передачі) у 6-ти матчах і дійшов з "Інтером" до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанській "Севільї" (2:3).
У суперечці за нагороду, яка присуджувалася учетверте, 27-річний форвард обійшов Евера Банегу ("Севілья") та Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед").
Фото: goal.com.