Ромелу Лукаку став кращим футболістом Ліги Європи сезону-2019/2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 2 жовтня назвав кращого гравця Ліги Європи сезону-2019/2020.

Ним став бельгійський форвард італійського "Інтера" Ромелу Лукаку, повідомляє пресслужба УЄФА.

Лукаку набрав 9 очок (7 голів, 2 результативні передачі) у 6-ти матчах і дійшов з "Інтером" до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанській "Севільї" (2:3).

У суперечці за нагороду, яка присуджувалася учетверте, 27-річний форвард обійшов Евера Банегу ("Севілья") та Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед").

Фото: goal.com.