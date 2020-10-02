Олег Саленко: "Динамо" може "зловити" гравців "Барселони"

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко зазначив, що кияни боротимуться за третє місце у групі G Ліги чемпіонів.

Як повідомляє 1927.kiev.ua, ексфорвард вважає що у "Динамо" чудова група, передає Укрінформ.

"У "Динамо", м'яко сказано, чудова група, Найцікавіші матчі будуть із "Ференцварошем". З іншими буде дуже важко. І "Барселона", і "Ювентус"ставлять за мету виграти Лігу чемпіонів нинішнього сезону. Поборемося з "Ференцварошем" за третє місце. Це дуже принципове протистояння для Сергія Реброва. Є що доводити... Можна сказати, що "Барселона" не дуже переконливо виглядає нині. Луческу будує гру від оборони, і якщо все вийде, то "Динамо" може "зловити" гравців "Барселони". У будь-якому випадку, динамівці гратимуть із сильними командами, грандами футболу й повертати своє ім'я", - сказав Саленко.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками жеребкування, що відбулося у Женеві (Швейцарія), "Динамо" у групі G зіграє з італійським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" та угорським "Ференцварошем".

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