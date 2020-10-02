У п'ятницю українки зіграють на "Ролан Гаррос" два матчі

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк спробують 2 жовтня просунутися турнірною сіткою на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос") із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Світоліна (5-та "ракетка" світу) у третьому колі одиночного розряду зіграє з росіянкою Катериною Александровою (№31 WTA), передає Укрінформ.

Ці тенісистки ніколи раніше між собою на корті не зустрічалися. Характерно, однак, що Світолна виграла у росіянок три останні матчі, Александрова ж програла українкам чотири поєдинки поспіль.

У парній сітці "Ролан Гаррос" киянка Марта Костюк разом з Олександрою Соснович з Білорусі виступить у другому колі проти дуету Кірстен Фліпкенс (Бельгія)/Анастасія Павлюченкова (Росія).

На фото: Еліна Світоліна/j48tennis.net.