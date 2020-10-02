Визначилися учасники групового турніру Ліги Європи УЄФА
Як повідомляв Укрінформ, через відбірковий турнір до основної сітки розіграшу не вдалося пробитися дебютантам єврокубків - футболістам ковалівського "Колоса" та чернігівської "Десни", натомість бронзовий призер Української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" напряму потрапила до основної сітки Ліги Європи УЄФА,.
У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА зіграють: "Зоря" (Луганськ, Україна), "Рома" (Італія), "Арсенал" (Англія), "Наполі" (Італія), "Баєр" (Німеччина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Лілль" (Франція), "Брага" (Португалія), "Вільярреал" (Іспанія), "Ніцца" (Франція), АЕК (Афіни, Греція), "Рієка" (Хорватія), ПСВ "Ейндховен" (Голландія), "Спарта" (Чехія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Лудогорець" (Болгарія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Тоттенгем" (Англія), "Гоффенгайм" (Німеччина), "Лестер" (Англія), "Славія" (Чехія), ЧФР (Румунія), "Спарта" (Чехія), Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль), ЦСКА (Росія), "Мілан" (Італія), "Стандард" (Бельгія), ЛАСК (Австрія), ЦСКА (Софія, Болгарія), "Карабах" (Азербайджан), "Вольфсберг" (Австрія), "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Гранада" (Іспанія), "Лех" (Польща), "Слован" (Ліберець, Словаччина), "Селтік" (Шотландія), "Антверпен" (Бельгія), "Феєноорд" (Голландія), "Бенфіка" (Португалія), "Гент" (Бельгія), АЗ "Алкмаар" (Голландія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Рапід" (Австрія), ПАОК (Греція), "Омонія" (Кіпр), "Мольде" (Норвегія), "Сівасспор" (Туреччина).
Жеребкування групового турніру Ліги Європи відбудеться 2 жовтня.