УЄФА дозволила частково повернути вболівальників на стадіони

УЄФА схвалила рішення про часткове повернення вболівальників на стадіони на турнірах під егідою організації за умови заповнення не більше третини місць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У четвер Виконавчий комітет УЄФА вирішив, після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня, дозволити часткове повернення глядачів на трибуни під час матчів під егідою УЄФА там, де це дозволяють місцеві закони, починаючи з матчів національних команд наступного тижня.

Кількість глядачів буде обмежена максимум 30 відсотками місткості стадіонів, а прихильники виїзної команди не допускатимуться до відвідування ігор до подальшого повідомлення.

Обмеження пропускної спроможності (30% місць) може бути зазначене рішенням місцевих органів влади.

Соціальна дистанція буде обов’язковою для глядачів, а додаткові запобіжні заходи, такі як носіння масок, мають здійснюватися відповідно до місцевого законодавства.

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