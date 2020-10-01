Не стало ексфутболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна

У віці 48-ми років пішов з життя колишній футболіст "Шахтаря" Сергія Ателькін.

Про це у четвер на сторінці у Facebook повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Сьогодні вранці прийшло сумне повідомлення - не стало легендарного футболіста" Шахтаря "Сергія Ателькіна. Харизматичний гравець із сильним характером та вмінням забивати найважливіші м'ячі - таким ми пам'ятаємо його на полі. Неймовірно добра та світла людина, завжди готова прийти на допомогу - таким він був у житті.

Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії "Шахтаря" і серцях уболівальників. Щирі співчуття його родині та друзям", - написав Палкін.

Сергій Ателькін грав у "Шахтарі" в 1990-1997 та 1999-2002 роках. Забив у складі команди 82 м'ячі у 265-ти матчах, був чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубкок країни. Після завершення кар'єри гравця працював у "Шахтарі" тренером-селекціонером.

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey.