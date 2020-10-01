Бондаренко, Костюк і Завацька стартують у парній сітці "Ролан Гаррос"

У четвер, 1 жовтня, на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол виступлять троє українських тенісисток.

Усі вони стартують у змаганнях пар, передає Укрінформ.

Українсько-канадський дует Катерина Бондаренко/Шерон Фішмен зіграє проти пари Кірстен Фліпкенс/Анастасія Павлюченкова (Бельгія/Росія).

Потім на корт у Парижі вийде украиско-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович. Їм протистоятимуть Луція Градецька (Чехія) і Андрія Клепач (Словенія).

Уродженка Луцька Катаріна Завацька разом із Анною-Кароліною Шмідловою (Словаччина) зустрінуться з дуетом Кейтлін Крістіан/Джуліана Ольмос (США/Мексика).

Як у середу повідомляв Укрінформ, перше коло парної сітки "Ролан Гаррос" успішно пройшов українсько-польський тандем Катерина Козлова/Магда Лінетт, який здобув перемогу над француженками Амандин Есс та Армоні Тан - 6:0, 7:6 (7:2).

На фото: Катаріна Завацька/tennisfoto.net.