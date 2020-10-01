Сьогодні "Шахтар" і "Динамо" отримають суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів

Європейський футбольний союз (УЄФА) в Женеві (Швейцарія) у четвер, 1 жовтня, визначить вісім квартетів групової стадії Ліги чемпіонів.

За підсумками раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів стали відомі кошики, в які потраплять українські клуби при жеребкуванні основної сітки турніру, передає Укрінформ.

Чемпіон України донецький "Шахтар" знаходитиметься в другому кошику, віцечемпіон країни київське "Динамо" - у третьому.

Склад кошиків для жеребкування:

кошик 1: "Баварія" (Німеччина) - переможець Ліги чемпіонів, "Севілья" (Іспанія) - переможець Ліги Європи, "Реал" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Парі Сен- Жермен "(Франція)," Зеніт "(Росія)," Порту "(Португалія);

кошик 2: "Барселона" (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Шахтар" (Донецьк, Україна), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) , "Челсі" (Англія), "Аякс" (Голландія);

кошик 3: "Динамо" (Київ, Україна), "Зальцбург" (Австрія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Інтер" (Італія), "Олімпіакос" (Греція), "Лаціо" (Італія), "Краснодар "(Росія)," Аталанта "(Італія);

кошик 4: "Локомотив" (Росія), "Марсель" (Франція), "Брюгге" (Бельгія), "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина), "Істанбул Башакшехір" (Туреччина), "Мітьюлланн" (Данія), "Ренн "(Франція)," Ференцварош "(Угорщина).

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА пройде 29 травня 2021 року на Олімпійському стадіоні в Стамбулі (Туреччина).

Фото: UEFA via Getty Images.