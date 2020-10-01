"Лейкерс" розгромили "Маямі" в першому матчі фіналу НБА

У передмісті Орландо пройшов перший матч фінальної серії плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

"Лос-Анджелес Лейкерс" впевнено обіграли "Маямі Хіт" з рахунком 116:98 (31:28, 34:20, 28:19, 23:31), повідомляє Укрінфоорм.

Найрезультативнішими у складі "Лейкерс" стали Ентоні Девіс (34 очки + 9 підбирань) і Леброн Джеймс (25 очок + 13 підбирань + 9 передач), у "Майамі" - Джиммі Батлер (23 очки).

Другий матч серії відбудеться через два дні - в ніч з п'ятниці на суботу.

Фото: twitter.com/SportsCenter.