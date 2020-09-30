«Житлобуд-2» - володар Кубка України серед жіночих команд

У фіналі харків’янки обіграли «Восход».

У фіналі Кубка України серед футбольних жіночих команд «Житлобуд-2» (Харків) обіграв «Восход» (Стара Маячка) 1:0, повідомляє Укрінформ.

У фіналі зійшлися триразовий чемпіон України – «Житлобуд-2» та минулорічний фіналіст Кубка – «Восход» з Херсонської області. Долю поєдинку вирішив гол півзахисника «Житлобуд-2» Яни Малахової на 34-й хвилині.

«Житлобуд-2» вперше в історії виграв Кубок України. Харківська команда зробила в цьому сезоні «золотий дубль».