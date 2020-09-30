Шевченко довикликав на матчі збірної України Олександра Зубкова
Укрінформ
Футбольний хавбек англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченка через пошкодження не може взяти участь у жовтневих матчах збірної України.
Як повідомив пресаташе збірної Олександр Гливинський, головний тренер Андрій Шевченко вирішив довикликати до лав національної команди півзахисника угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова, передає Укрінформ.
Хавбек був і у вересневому списку головного тренера "синьо-жовтих", але, не маючи оптимальних ігрових кондицій, пропустив збір.
Додамо, що 7 жовтня збірна України проведе в Сен-Дені товариський матч проти Франції. Потім підопічні Шевченка зіграють два поспіль поєдинки групового турніру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський": 10 жовтня - проти Німеччини, а 13-го - проти Іспанії.
Фото: fradi.hu.