Шевченко довикликав на матчі збірної України Олександра Зубкова

Футбольний хавбек англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченка через пошкодження не може взяти участь у жовтневих матчах збірної України.

Як повідомив пресаташе збірної Олександр Гливинський, головний тренер Андрій Шевченко вирішив довикликати до лав національної команди півзахисника угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова, передає Укрінформ.

Хавбек був і у вересневому списку головного тренера "синьо-жовтих", але, не маючи оптимальних ігрових кондицій, пропустив збір.

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Додамо, що 7 жовтня збірна України проведе в Сен-Дені товариський матч проти Франції. Потім підопічні Шевченка зіграють два поспіль поєдинки групового турніру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський": 10 жовтня - проти Німеччини, а 13-го - проти Іспанії.

Фото: fradi.hu.