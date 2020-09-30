Кубок України з футболу: результати матчів 1/16 фіналу

У Кубку України-2020/21 з футболу 30 вересня та 1 жовтня проходять поєдинки третього попереднього етапу розіграшу (1/16 фіналу).

Як повідомляв Укрінформ, луганська "Зоря" почне свій шлях в Кубку країни з 1/8 фіналу (базовий день - 2 грудня), донецький "Шахтар" і київське "Динамо" - з чвертьфіналу (базовий день - 3 березня 2021 року).

Результати матчів третього попереднього етапу (1/16 фіналу) Кубка України-2020/21.

30 вересня:

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Дніпро-1" (Дніпро) - 3:5 (3:3) - після додаткового часу

"Вікторія" (Миколаївка) - "Маріуполь" (Маріуполь) - 1:3

"Полісся" (Житомир) - "Минай" (Минай)

"Верес" (Рівне) - "Миколаїв" (Миколаїв)

"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Нива" (Вінниця)

"Епіцентр" (Дунаївці) - "Агробізнес" (Волочиськ)

"Ворскла" (Полтава) - "Львів" (Львів)

"Десна" (Чернігів) - "Рух" (Львів)

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Колос" (Ковалівка)

"Олександрія" (Олександрія) - "Інгулець" (Петрове).

1 жовтня:

"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Олімпік" (Донецьк).

Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.