Захисник "Динамо" Миколенко: Було важко з високими форвардами "Гента"

Футбольний захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко прокоментував перемогу над бельгійським "Гентом" (3: 0) і вихід в групу Ліги чемпіонів.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Динамо", гравець зазначив, що йому було важко змагатися в обороні з високими нападниками бельгійського клубу.

"Після матчу двояке почуття. Начебто, виграли 3: 0, але могли і багато м'ячів пропустити. Було багато помилок. Вимкнулися після третього гола. "Гент" будував гру за рахунок габаритних форвардів. Було важко, вони на голову вищий за мене. Забарний майже всі виграв... Ми так довго цього чекали цього виходу в групу Ліги чемпіонів. Я радий, але наступний матч у нас в чемпіонаті України проти "Зорі", - сказав Миколенко.

Як повідомлялося, динамівці обіграли "Гент" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і в гостях (2:1), і вдома (3:0).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.