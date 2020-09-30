Сестри Кіченок програли матч парного розряду на "Ролан Гаррос"

Українська тенісна пара у складі сестер Людмили і Надії Кіченок невдало стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.

Українки у середу поступилися тандему Варвара Грачова/Жасмін Паоліні (Росія/Італія) - 3:6, 6:4, 4:6, повідомляє Укрінформ. Дуети провели на корті 2 години 7 хвилин. Читайте також: Світоліна перемогла мексиканку Сарасуа у другому раунді "Ролан Гаррос" На 30 вересня також заплановані такі парні поєдинк першого кола за участю українських тенісисток: Катерина Козлова/Магда Лінетт (Україна/Польща) - Амандін Есс/Армоні Тан (Франция); Даяна Ястремськая/Віра Лапко (Украина/Беларусь) - Эйша Мухаммад/Джессіка Пегула (США). Фото: btu.org.