Сестри Кіченок програли матч парного розряду на

Сестри Кіченок програли матч парного розряду на "Ролан Гаррос"

Укрінформ
Українська тенісна пара у складі сестер Людмили і Надії Кіченок невдало стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл. 

Українки у середу поступилися тандему Варвара Грачова/Жасмін Паоліні (Росія/Італія) - 3:6, 6:4, 4:6, повідомляє Укрінформ. 

Дуети провели на корті 2 години 7 хвилин.  

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На 30 вересня також заплановані такі парні поєдинк першого кола за участю українських тенісисток:

Катерина Козлова/Магда Лінетт (Україна/Польща) - Амандін Есс/Армоні Тан (Франция);

Даяна Ястремськая/Віра Лапко (Украина/Беларусь) - Эйша Мухаммад/Джессіка Пегула (США).

Фото: btu.org.

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