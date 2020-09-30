"Динамо" цікавиться боснійським форвардом Ельвіром Кольїчем - ЗМІ

Футбольний нападник збірної Боснії і Герцеговини Ельвір Кольїч, який виступає за румунський клуб "КС Університатя" (Крайова), потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".

Як повідомляє Fanatik.ro, український клуб запропонував за 25-річного форварда, зріст якого 191 см, 7 млн ​​євро, але румуни хочуть отримати 10 млн.

Зазначається, що "Динамо" може поліпшити пропозицію, оскільки в Кольїчі зацікавлений Мірча Луческу.

Минулого сезону форвард провів у чемпіонаті Румунії 15 матчів і забив 6 м'ячів. У нинішній першості в активі гравця 5 поєдинків і 6 голів.

Фото: telekomsport.ro.