Ребров не проти, аби «Ференцварош» і «Динамо» потрапили в одну групу ЛЧ

Сергій Ребров вже двічі грав в ЛЧ у якості тренера «Динамо».

Український тренер угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров не проти отримати «Динамо» в суперники по групі Ліги чемпіонів, повідомляє сайт клубу з Будапешта.

«Знаю, наскільки складне завдання ми виконали. Я дуже пишаюся своєю командою. У якості тренера «Динамо» мені не доводилося грати в плей-офф, а зараз для виходу в групу ми провели складні раунди кваліфікації. Кожен суперник був чемпіоном своєї країни і став для нас серйозною перешкодою. Тепер ми будемо грати на іншому рівні з командами, у яких бюджет більший за наш в десять разів.

«Динамо»? Я б хотів зіграти з ними в груповому етапі. До турніру нам потрібно поставитися з усією серйозністю, адже ми будемо представляти країну. Якщо хтось помилиться, недооцінивши нас, ми можемо створити сюрприз», - заявив Сергій Ребров.

Крім норвезького «Мольде» (3:3, 0:0), «Ференцварош» в кваліфікації Ліги чемпіонів також пройшов «Селтік» (2:1) і загребське «Динамо» (2:1).

Сергій Ребров вивів «Ференцварош» в групу Ліги чемпіонів вперше з сезона-1995/96. Також у якості тренера Ребров двічі грав в ЛЧ з київським «Динамо»

Як повідомляв Укрінформ, жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться 1 жовтня.