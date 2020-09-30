Україна обійшла Шотландію і Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після виходу «Динамо» в групу ЛЧ, Україна піднялась на 11-е місце.

Перемога «Динамо» над «Гентом» в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, а також вихід киян в груповий етап турніру дозволили Україні істотно поліпшити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє sportarena.com.

«Динамо» принесло в скарбничку України 1 бал, що дало можливість нам обійти в таблиці Шотландію і Туреччину, піднявшись відразу на дві позиції - з 13-го на 11-е місце.

У нинішній кваліфікації ЛЧ «Динамо» привнесло в скарбничку України 7,5 очок (4 - бонус за вихід в груповий етап турніру), «Колос» і «Десна» сумарно - 2,5 бала, а «Шахтар» - 4 пункти (бонуси за потрапляння в групу ЛЧ).

При певних розкладах 11-е місце дає право країні делегувати до Ліги чемпіонів два клуби.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграє в групі Ліги чемпіонів вперше з сезону 2016/17. Також на цій стадії турніру виступить «Шахтар». Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня.