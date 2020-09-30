Сьогодні визначаться учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу

У Кубку України-2020/2021 з футболу 30 вересня та 1 жовтня відбудуться матчі третього попереднього етапу розіграшу (1/16 фіналу).

Луганська "Зоря" почне свій шлях в Кубку країни з 1/8 фіналу (базовий день - 2 грудня), донецький "Шахтар" і київське "Динамо" - з чвертьфіналу (базовий день - 3 березня 2021 року), передає Укрінформ.

Розклад матчів третього попереднього етапу (1/16 фіналу) Кубка України-2020/21.

30 вересня:

14.00 - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Дніпро-1" (Дніпро)

15.00 - "Вікторія" (Миколаївка) - "Маріуполь" (Маріуполь)

15.00 - "Полісся" (Житомир) - "Минай" (Минай)

15.00 - "Верес" (Рівне) - "Миколаїв" (Миколаїв)

16.00 - "Кривбас" (Кривий Ріг) - "Нива" (Вінниця)

16.00 - "Епіцентр" (Дунаївці) - "Агробізнес" (Волочиськ)

17.00 - "Ворскла" (Полтава) - "Львів" (Львів)

17.00 - "Десна" (Чернігів) - "Рух" (Львів)

17.30 - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Колос" (Ковалівка)

18.30 - "Олександрія" (Олександрія) - "Інгулець" (Петрове).

1 жовтня:

18.30 - "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Олімпік" (Донецьк).

Нагадаємо, фінал Кубка України повинен відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.