В'ячеслав Грозний: Не сумніваюся, що "Динамо" пройде "Гент"

Заслужений тренер України В'ячеслав Грозний розповів про очікування від футбольного матчу-відповіді плей-офф відбору Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і бельгійським "Гентом".

За словами Грозного, у Луческу існує новий план на гру, і немає сумніву в тому, що "Динамо" пройде бельгійців, повідомляє Meta-ratings.

"Я й перед першим матчем з "Гентом" казав, що динамівці пройдуть суперників. "Динамо" грає дисципліновано, швидше все виконує. "Динамо" діє дуже компактно, намагаючись дотримуватися приблизно тих же принципів, які використовував "Ліверпуль" у нещодавньому матчі з "Арсеналом" (3:1). Ми з повагою ставимося до бельгійців, але динамівці сильніші за "Гент". Мені здається, Мірча Луческу знайшов новий план на гру, на який не очікує "Гент". Дінамовці спробують залишити бельгійців без м'яча, а так грати складно. У команд різні темпи гри, і я не сумніваюся, що "Динамо" пройде", - заявив тренер.

Як повідомлялося, київський поєдинок "Динамо" - "Гент" розпочнеться 29 вересня на НСК "Олімпійський" о 22.00.

Фото: wikipedia.org.