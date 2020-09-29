За "Одесу" гратиме американський баскетболіст Дрю Брендон

Клуб української баскетбольної Суперліги "Одеса" був змушений терміново шукати заміну американцю Джейвону МакКорміку, який не може приїхати в Україну через проблеми з документами.

Як зазначив головний тренер одеського клубу Олег Юшкін, сезон у складі команди розпочне інший захисник зі США Дрю Брендон, повідомляє пресслужба ФБУ.

Минулий сезон Дрю Брендон відіграв у двох чемпіонатах. У німецькому він представляв "Швеннінген" (друга Бундесліга), де набирав 11,6 очка, робив 6,3 підбираня, 3,9 передачі у середньому за матч. У складі польської "Легії" гравець мав за гру 8,2 очка та 5 підбирань.

До цього 28-річний баскетболіст виступав за польські команди "Кошалін" і "Енерга", фінський "Кувот", німецький "Баєр" та румунський "Фенікс".

"Джейвона МакКорміка ми підписали ще 8 серпня і з того моменту очікували, коли він зробить паспорт, - розповів Юшкін. - Його агент нам повідомив, що Джейвон загубив свій документ. Він подав необхідні папери, аби терміново зробити новий. Увесь цей час ми очікували, коли він отримає паспорт. Проте вже залишається дуже мало часу до "Фіналу чотирьох" Кубка України та зустрічей чемпіонату. Тому ми прийняли рішення підписати іншого баскетболіста. Замість МакКорміка гратиме Дрю Брендон, який має досвід виступів у Європі. Сподіваємося, що йому не треба багато часу на адаптацію".

Фото: fbu.ua.