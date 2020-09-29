Гладкий: Я прийшов не бити рекорди, а допомогти "Зорі"

33-річний футбольний форвард луганської "Зорі" Олександр Гладкий прокоментував своє потрапляння до ТОП-10 бомбардирів в історії чемпіонатів України.

В ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол" гравець зазначив, що в нього на першому місці командні результати, передає Укрінформ.

"Для мене завжди були на першому місці результати команди. Я прийшов не бити рекорди, а допомагати" «Зорі" як тільки можу", - заявив Олександр.

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Додамо, що після двох забитих м'ячів у 4-у турі УПЛ у ворота "Львова" на рахунку Гладкого стало 86 голів у чемпіонаті України (10-е місце). Лідирує ексфорвард київського "Динамо" Максим Шацьких (124 голи).

Фото: zarya-lugansk.com.