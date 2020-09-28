Завацька поступилася Бертенс у першому раунді "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№112 WTA) не змогла подолати перше коло основної сітки Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із згальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.
У понеділок 20-річна уродженка Луцька у трьох сетах поступилася восьмій "ракетці" світу Кікі Бертенс з Нідерландів - 6:2, 2:6, 0:6, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 2 години 7 хвилин.
У другому колі Бертенс зіграє з італійкою Сарою Еррані (150).
Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна розпочне виступ на "Ролан Гаррос" 28 вересня поєдинком проти росіянки Варвари Грачової.
Фото: wtatennis.com.