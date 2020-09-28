Завацька поступилася Бертенс у першому раунді

Завацька поступилася Бертенс у першому раунді "Ролан Гаррос"

Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№112 WTA) не змогла подолати перше коло основної сітки Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із згальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 долл.

У понеділок 20-річна уродженка Луцька у трьох сетах поступилася восьмій "ракетці" світу Кікі Бертенс з Нідерландів - 6:2, 2:6, 0:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 години 7 хвилин.

У другому колі Бертенс зіграє з італійкою Сарою Еррані (150).

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Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна розпочне виступ на "Ролан Гаррос" 28 вересня поєдинком проти росіянки Варвари Грачової.

Фото: wtatennis.com. 

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