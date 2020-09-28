Стаховський і Марченко втратили позиції у рейтингу ATP

Українці Сергій Стаховський та Ілля Марченко втратили по одній позиції в оновленому рейтингу Aссоціаціі тенісистів-професіоналів (АTP).

Як повідомляє офіційний сайт АТР, Стаховський опустився з 183-го на 184-те місце, передає Укрінформ. Друга "ракетка" України Марченко перейшов з 209-ї на 210-ту сходинку у списку тенісистів світу. Читайте також: Світоліна залишилася п'ятою "ракеткою" світу в оновленому рейтингу WTA ТОП-10 рейтингу АТР: 1. Новак Джокович (Сербія) 2. Рафаель Надаль (Іспанія) 3. Домінік Тім (Австрія) 4. Роджер Федерер (Швейцарія) 5. Данило Медведєв (Росія) 6. Стефанос Ціціпас (Греція) 7. Олександр Звєрєв (Німеччина) 8. Маттео Берреттіні (Італія) 9. Гаель Монфіс (Франція) 10. Роберто Баутіста-Агуті (Іспанія). На фото: Сергій Стаховський/skysports.com.