Попович продовжив контракт з елітною велокомандою зі США

Українець працює спортивним директором «Трек-Сегафредо» з весни 2016 року, коли завершив свою кар’єру гонщика.

Легенда вітчизняного велоспорту, кращий молодий гонщик «Тур де Франс»-2005, а зараз спортивний директор американської команди Світового туру «Трек-Сегафредо» Ярослав Попович підписав новий дворічний контракт з командою, повідомляє champion.com.ua.

Чинний договір з «Треком» закінчувався в українця у грудні цього року, тож керівництво американської команди заздалегідь запропонували новий контракт Поповичу.

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«Тепер заздрю ​​гонщикам, за яких вирішують всі побутові питання. Прилетів, забрав сумку в аеропорту, тебе відвезли в готель, зробили масаж, провели теоретичне заняття з тактики. Коли везу команду на гонку, відповідаю за все. На мені координація масажистів, механіків, гонщиків, прес-аташе, взаємодія з організаторами гонки. Зв'язок з суддями, комісаром. Обговорення стратегії і тактики на гонку, яка може змінюватися в залежності від результатів команди. Під час стартів встаю о шостій ранку, лягаю в опівночі. Також за мною закріплені 4 гонщика, над якими шефствує протягом усього сезону», - розповів Ярослав Попович.

Нагадаємо, спортивним директором «Трек-Сегафредо» Ярослав працює з весни 2016 року, коли завершив свою кар’єру гонщика. «Трек-Сегафредо» входить в еліту світового професійного велоспорту. Бюджет команди складає більше 12 мільйонів євро. За «Трек» виступають 32 гонщики з 12 країн світу - Австралії, Бельгії, Великобританії, Голландії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Люксембургу, США та Франції.

Фото: champion.com.ua