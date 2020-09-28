Олександр Гладкий став кращим футболістом 4 туру УПЛ

33-річний форвард луганської "Зорі" став кращим футболистом 4-го туру чемпіонату україни серед клубів Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ, передає Укрінформ.

За підсумками голосування Гладкий набрав удвічі більше голосів, ніж півзахисник "Олександрії" Валерій Лучкевич.

До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев ті інші футбольні спеціалісти.

У матчі 4-го туру "Львов" - "Заря" (0:5) Гладкий відзначився двома забитими м'ячами.

Фото: upl.ua.