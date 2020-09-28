Шаран - кращий тренер 4 туру чемпіонату України з футболу

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 4-го туру чемпіонату країни серед клубів Прем'єр-ліги.

Як повідомляє сайт об'єднання, кращим тренером туру став наставник ФК "Олександрія" Володимир Шаран, передає Укрінформ.

"Підопічні Шарана завдали поразки "Дніпру-1" (4:1). Після домашньої поразки від "Ворскли" (0:2) у минулому турі тренерський штаб олександрійців провів відразу чотири вдалі зміни у стартовому складі. Швидкість, націленість флангів разом із потужним центральним блоком стали ключовими факторами переваги команди", - зазначається у повідомленні.

Фото: uafc.org.