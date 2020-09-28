Японія назвала дату старту естафети олімпійського вогню Ігор у Токіо

Організаційний комітет XXXII літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) оголосив дату старту традиційної естафети олімпійського вогню.

Як повідомляє пресслужба "Токіо 2020", естафета олімпійського вогню розпочнеться 25 березня 2021 року в префектурі Фукусіма і триватиме 121 день, передає Укрінформ.

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Олімпійські ігри в Токіо мали пройти в липні - серпні 2020 року, але через пандемію COVID-19 вони були перенесені на 2021 рік.

Фото: tokyo2020.