"Колос" не зміг обіграти "Інгулець" у матчі чемпіонату України з футболу

Ковалівський "Колос" розійшовся миром з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області у поєдинку четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на стадіоні "Колос" у Ковалівці, що на Київщині, завершився з нічийним рахунком 0:0, повідомляє Укрінформ. Результати інших матчів туру: "Минай" - "Динамо" (Київ) - 0:4 голи: Олександр Андрієвський (36-а хвилина), Віктор Циганков (41), Беньямін Вербич (59), Мислав Матич (69 - автогол). "Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 0:0. "Олександрія" - "Дніпро-1" - 4:1 голи: Денис Безбородько (3), Максим Третьяков (37, 60), Валерій Лучкевич (68) - Володимир Адамюк (78). "Львів" - "Зоря" (Луганськ) - 0:5 голи: Владлен Юрченко (3), Артем Громов (5, 27), Олександр Гладкий (33, 37). "Шахтар" (Донецьк) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:0 голи: Віктор Коваленко (64), Жуніор Мораес (66). "Десна" (Чернігів) - "Рух" (Львів) - 3:1 голи: Андрій Тотовицький (13, з пенальті), Максим Дегтярьов (45), Пилип Будківський (71) - Юрій Климчук (30). Читайте також: "Десна" перемогла "Рух" у футбольній Прем'єр-лізі Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Олімпік" - 6 (4), "Зоря" - 4 (4), "Минай" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (4), "Рух" - 2 (4), "Дніпро-1" - 1 (4), "Львів" - 0 (3). Фото: ФК "Колос".