"Десна" перемогла "Рух" у футбольній Прем'єр-лізі

Футболісти чернігівської "Десни" здобули перемогу над львівським "Рухом" у матчі четвертого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок на стадіоні ім. Ю. Гагаріна в Чернігові завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Олександра Рябоконя, повідомляє Укрінформ.

Андрій Тотовицький вивів господарів вперед на 13-й хвилині, реалізувавши пенальті. Юрій Климчук на 30-й хвилині відновив рівновагу, замкнувши ударом головою навіс з правого флангу Юрія Копини. На останній хвилині першого тайму "Десна" знову повела у рахунку завдяки голу Максима Дегтярьова (45). Після перерви остаточну крапку у протистоянні поставив форвард чернігівців Пилип Будківський (71).

Результати інших матчів туру:

"Минай" - "Динамо" (Київ) - 0:4

голи: Олександр Андрієвський (36-а хвилина), Віктор Циганков (41), Беньямін Вербич (59), Мислав Матич (69 - автогол).

"Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 0:0.

"Олександрія" - "Дніпро-1" - 4:1

голи: Денис Безбородько (3), Максим Третьяков (37, 60), Валерій Лучкевич (68) - Володимир Адамюк (78).

"Львів" - "Зоря" (Луганськ) - 0:5

голи: Владлен Юрченко (3), Артем Громов (5, 27), Олександр Гладкий (33, 37).

"Шахтар" (Донецьк) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:0

голи: Віктор Коваленко (64), Жуніор Мораес (66).

"Колос" (Ковалівка) - "Інгулець" (Петрове) - 0:0.

Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Олімпік" - 6 (4), "Зоря" - 4 (4), "Минай" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (4), "Рух" - 2 (4), "Дніпро-1" - 1 (4), "Львів" - 0 (3).

Фото: ФК "Десна".